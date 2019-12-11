İbrahim Kalın: S-400'ler alındı, o iş bitti

"Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları çerçevesinde, önümüzdeki hafta Cenevre'de küresel mülteciler forumuna eş başkan olarak katılımı planlanmakta.

"Bütçe görüşmeleri devam ediyor. Yükseliş trendinin memnuniyet verdiğini ifade etmeliyim. Güven endeksleri yukarı doğru hareketlenmiş durumda. Turizm gelirleri de giderek artıyor. 50 milyon turist hedefi artık çok uzak değil. Faizlerdeki düşüşün devam edeceği görülüyor. Türkiye'nin insanlık gelişmişlik kategorisinde 'yüksek'ten 'çok yüksek'e çıkmış olması ekonominin iyiye gittiğini gösteriyor.

"Cumhurbaşkanlığı 2019 Kültür Sanat ödülleri yarın verilecek. Bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Kültür ve sanata verilen değerin toplum nezdinde anlaşılması açısından bunun önemli olduğunu düşünüyorum.

"Suriye'de Barış Pınarı Hakrekatı'ndan sonra ABD ve Rusya ile yaptığımız iki önemli anlaşma var. Anlaşmaların ardından sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Teröristlerin sınırlarımızdan tamamen uzaklaştırılması ve güvenli bölge kurma çalışmalarımız sürüyor. Tel Abyad Resulayn'da bu çalışmalar sürüyor. Güvenli bölgenin kurulması ve mültecilerin evine güvenli bir şekilde dönebilmesi amacıyla BM Mületiciler Yüksek Komiserliği ile görüşüyoruz. Cenevre'de de bunu ele alacağız. Güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde dönüşleri için çalışma yapıyoruz. Açık kapı politikamız değişmedi. İstemeyen kimseyi gitmeye zorlayamayız. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olarak mültecilere, mağdurlara yardım etmeye devam edeceğiz. Ama mültecilerin küresel bir sorun olduğunu, her kesin adım atması gerektiğini hatırlatıyoruz.

"PYD/YPG sıkıntısı devam ediyor. Saat 19.30'da Cumhurbaşkanımız Sayın Putin ile telefonda görüşecekler. Sayın Putin 8 Ocak'ta ülkemizi ziyaret de edecek ama bu telefon görüşmesiyle Suriye'deki durumu ele alacağız.

"Suriye'de Anayasa çalışması devam ediyor. Ama rejimin tavrı nedeniyle ilerleyemedi. Rejimin dayatma yoluyla anayasa komisyonunun altını oyma çalışmasını kınıyoruz.

Sorular

"Feyzullah Kıyıklı AK Parti'de yıllarca siyaset yapmış bir büyüğümüzdür. Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan'ı ziyaret etmesini kendi beyanından anlıyoruz. Biz de bunu basından öğrendik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir görevlendirmesi olmamıştır. Bu büyüğümüzün kendi girişimi.

"Cumhurbaşkanımızın mal varlığı belli, mal beyanı belli. Ailesinin de öyle. Gündem saptırmamak lazım. Şehir Üniversitesi ile ilgili bir tartışma sürüyor. YÖK'ün de çalışmaları sürüyor. Bu konu üzerinden başka bir siyasi tartışma başlatmayı da gündem saptırma olarak görüyoruz.

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