İbrahim Kalın: Toleransla karşılamamız mümkün değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO Zirvesi'nin ardından Fransa, Almanya ve İngiltere liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dörtlü Zirve gerçekleştireceğini bildirdi.

Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi'ne ciddi bir hazırlık yaparak gidecek. NATO'nun misyonu, vizyonu, 21. yüzyıldaki konumu, bundan sonraki faaliyetleri, tehdit algısı ile ilgili önemli mesajlar verecek." dedi.

Kalın, "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı başarısını gölgelemeye dönük dezenformasyon ve çarpıtma çabalarının devam ettiğini üzüntüyle izliyoruz." diye konuştu.

Kalın, "17 Ekim Anlaşması'nın muhatabı ABD ve 22 Ekim Soçi Anlaşması'nın muhatabı Rusya'ya anlaşmaların gereğini yerine getirme çağrımızı yineliyoruz." ifadesinde bulundu.

Kalın, "Aslında YPG, DEAŞ'ın geri gelmesini istiyor. DEAŞ'ın sonlanmasını istemiyor, bunu kendini meşrulaştıracağı bir araç olarak kullanmak istiyor." dedi.

Kalın, "Batı Şeria'da, Kudüs'te, Gazze'de veya başka bir yerde Filistin topraklarının işgal edilmesini hiçbir şekilde kabul etmediğimizi ve Filistin halkı özgürleşene kadar, iki devletli çözüm hayata geçirilene kadar da Filistin halkının haklı ve meşru davasında onların yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Kalın, ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşimleri kararına ilişkin, "Uluslararası hukuku ve Filistinlilerin hakkını ayaklar altına alan açıklamayı reddediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, "S-400 konusunda geri adım atmak söz konusu değil. Bu, imzası atılmış, tamamlanmış bir anlaşmadır. S-400'lerin Mevcut NATO savunma sistemine bizde ya da bölgemizde bulunan NATO hava savunma sistemlerine bir tehdit oluşturması söz konusu değil." dedi.

Kalın, siyanür satışına ilişkin, "Erişimin, satışın kontrol altına alınması, ayrıca bir takip sisteminin kurulmasına dönük çalışma yapılacak." diye konuştu.

Kalın, Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'e ilişkin, "Bu tür tarihi ve doğal değerleri ortadan kaldırmaya dönük hareketleri toleransla karşılamamız mümkün değil." ifadesinde bulundu.