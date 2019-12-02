İç siyasette düğmeye mi basıldı?

Erdoğan’ın ABD ziyareti.

Ortalık biraz sakinlemişti.

Sonra birden hareketlendi.

Halkbank soruşturması;

S-400’ü depoda tutun baskısı;

Fırat’ın doğusunda patlamalar;

Kıbrıs’ta yeniden masaya oturtma girişimleri;

CIA bağlantılı kuruluşların tehditleri...

Hepsi peş peşe geldi.

SİYASETTE YAŞANANLAR

Eş zamanlı başka gelişmeler de var.

Erken seçim tartışması.

Bir CHP’linin Erdoğan’a gittiği iddiası.

Sonrasında yaşananlar.

Kılıçdaroğlu ve İnce’nin durumu.

Sanki düğmeye basılmış gibi.

ÖNÜ AÇILMAYA ÇALIŞANLAR

ABD’nin acelesi var.

En korktuğu “Türkiye ittifakı.”

Diğer bir deyişle “Milli Hükümet.”

Gelişmelere bir de bu gözle bakmak gerekiyor.

Olası hamleler bertaraf edilmeye çalışılıyor.

Bunlar olurken;

Birilerinin de önünün açılması hedefleniyor.

CHP kanadında “Kahraman” pusuda!

İnce bir politika izliyor.

BABACAN

Ak Parti kanadında da tansiyon yüksek.

ABD’nin hamleleri ile iç hamleler paralel.

Ali Babacan’ın sahneye çıkışı...

Davutoğlu’nun ortalıkta boy göstermesi...

Zamanlama manidar.

İKİBİNLERİN BAŞI

Gelişmeleri izlerken ikibinli yılların başını anımsadım.

O günler gözümün önünden film şeridi gibi geçti.

2000, arkasından 2001 krizi.

ABD’nin 1 milyar dolarla piyasaları çökertmesi.

Döviz kurlarının yükselmesi.

Faizlerin zirve yapması.

Hükümetin çaresizliği.

HAZİNENİN BAŞINA DERVİŞ

Ekonominin başına Kemal Derviş’i ataması.

Ateşteki kestanelerin Ecevit Hükümetine aldırılması.

Derviş’in ABD ziyareti.

Ecevit’in bakanına ulaşamayışı.

Derviş’in Londra’da “Türkiye’ye yeni bir senaryo lazım” açıklaması.

DSP’nin bölünmesi.

ABD’nin Irak’a müdahale hazırlığı.

Ak Parti’nin kurulması.

Sürpriz erken seçim kararı.

Ve sonrası...

AMAA...

O günler ABD’nin en güçlü yıllarıydı.

Köprülerin altından çok su aktı.

Bölgede iktidara getirdikleri bile şimdi ABD’ye karşı.

Irak’ın kuzeyinde amacına ulaşamadı.

Suriye’de çıkmaza girdi.

Trump çekilme kararı aldı.

ABD’de farklı görüşler olsa da gidişatın yönü belli.

O günlerde Türkiye’de siyaseti düzenleyebildi.

Ama bugün çok zor.

Kıvranışı da bundan.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER NE OLUR?

Şimdi herkes önümüzdeki günleri konuşuyor.

Neler olabileceğine ilişkin tahminler yapılıyor.

Yeni duruma göre pozisyon alanlar var.

Medyada patronlar katında hesaplar yapılıyor.

Önümüzdeki döneme ilişkin analizler tartışılıyor.

“Denge” politikası gündemde.

ABD PLANLARI TUTAR MI?

ABD asılıyor.

Dengeleri kendi lehine çevirme gayretinde.

Peki ABD amacına ulaşır mı?

ABD’nin eski günlerini özleyenler;

Geleceğini ABD’de görenler, ... umutlu.

Ama;

Silivri duvarlarının yıkılışı sonrası gelişmeleri;

PKK’nın hendeğe gömülmesini;

FETÖ’nün halini;

Ortadoğu’da yaşananları;

Asya’nın yükselişini;

ABD-Avrupa arasındaki kopuşu, ... görenler;

“ABD dönemi bitti” görüşünde.

ABD planlarının gerçekleşmesine “sıfır” ihtimal veriyor.

İzliyoruz..!