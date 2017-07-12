AKP ile MHP’nin ortak imza ile hazırladığı TBMM İç tüzük Değişikliği teklifi alt komisyona sevk edildi.
Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmelere geçilmeden önce Komisyon Başkanı Mustafa Şentop; AKP, CHP ve MHP grup başkanvekilleri ön toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda görüşmelerin nasıl bir seyirde gerçekleştirileceği ve teklifin alt komisyona sevkedilip edilmeyeceği tartışıldı.
Görüşmede teklifin görüşme yapılmadan alt komisyona sevki kararlaştırıldı.
ulusal.com.tr
AKP ile MHP’nin ortak imza ile hazırladığı TBMM İç tüzük Değişikliği teklifi alt komisyona sevk edildi.
AKP ile MHP’nin ortak imza ile hazırladığı TBMM İç tüzük Değişikliği teklifi alt komisyona sevk edildi.
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