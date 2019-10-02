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İçişleri Bakanı Soylu: Sonbahar-kış operasyonlarına başladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Açılış Töreni'ne katıldı. Soylu, bugün itibarıyla sonbahar ve kış operasyonlarına başlandığını duyurdu. Bakan, PKK'nın yiyecek dahi bulmakta zorlandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu: Sonbahar-kış operasyonlarına başladık

Bölücü terör örgütü her geçen gün sona yaklaşıyor. Sığınakları, silahları yok  ediliyor, finas kaynağı kurutuluyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede kış operasyonlarının başladığını duyurdu.

Bölücü terör örgütü geçen yazdan umduğunu bulamadı. Birçok noktada yapılan operasyonlar örgüte göz açtırmadı. 

PKK yılların en büyük darbesini alıyor. Beli kırılan terör örgütü tabiri caizse yiyecek dahi bulamıyor.

Operasyonların aralıksız süreceği mesajı veren Soylu'nun Amerika'ya eleştirisi vardı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #İçişleri Bakanı
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