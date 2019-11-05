İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Deni Baykal ülkemi dışarıda satmadı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk olarak "Bunun bedelini millet sana ödetecek." dedi. İmamoğlu'nun Soylu'ya yanıt vermesiyle polemik büyüdü. Bakan Soylu bir açıklama daha yaptı; eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın adını söyleyerek "Eski muhalefet liderlerinin ülkeyi satmadığını" vurguladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise saflaşmadaki taraflara dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terörle mücadelenin bir parçası olan kayyum uygulamasını Avrupa'ya şikayet etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert tepki gösterdi; "Bunun bedelini bu millet sana ödetecek." dedi. Tartışmanın fitili ateşlendi.
CNN'de yayınlanan programda konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, saflaşmaya dikkat çekti.
Tartışma, İmamoğlu'nun, Fransa'da, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ndeki konuşmasıyla başladı.
İmamoğlu, Soylu'ya yanıt verince polemik daha da büyüdü.
HDP ve PKK'nın bağına değinen Soylu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın adını vererek "Benim ülkemi satmadılar dışarıda" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları da değerlendirdi...
ulusal.com.tr
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