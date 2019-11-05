İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Deni Baykal ülkemi dışarıda satmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terörle mücadelenin bir parçası olan kayyum uygulamasını Avrupa'ya şikayet etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert tepki gösterdi; "Bunun bedelini bu millet sana ödetecek." dedi. Tartışmanın fitili ateşlendi.

CNN'de yayınlanan programda konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, saflaşmaya dikkat çekti.

Tartışma, İmamoğlu'nun, Fransa'da, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ndeki konuşmasıyla başladı.

İmamoğlu, Soylu'ya yanıt verince polemik daha da büyüdü.

HDP ve PKK'nın bağına değinen Soylu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın adını vererek "Benim ülkemi satmadılar dışarıda" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları da değerlendirdi...



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