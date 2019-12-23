İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Göçmen kaçakçılığında PKK/YPG ile IŞİD ortak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuştu. Soylu, göçmen kaçakçılığında; PKK, YPG ile IŞİD'in ortak çalıştıklarını söyledi. Bakan, Kıran operasyonları ile ilgili de bilgi verdi.
GÜNDEM 23.12.2019, 19:39
İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda emniyet mensuplarına seslenen Soylu'nun hedefinde Batılı devletler vardı.
Bakan Soylu, uluslararası alanda, terör örgütlerinin tanımlanması konusundaki tutarsız tavırlara dikkat çekti.
Soylu, Türkiye'de faaliyet gösteren örgütlerin yabancı devletlerden destek aldığını vurguladı.
Bakan Soylu, uyuşturucu ticareti ve insan kaçakçılığı konularında da terör örgütlerinin işbirliğine dikkat çekti.
Kıran 11 operasyonu hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı bütün güvenlik birimleri arasında uyumlu bir çalışma olduğunu söyledi.
ulusal.com.tr
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