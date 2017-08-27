İçişleri Bakanlığı'nca, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 2 gününde şu ana kadar gerçekleşen kazalarda yüzde 52, ölümlü kazalarda yüzde 74, yaralanmalı kazalarda ise yüzde 54 azalma meydana geldiği bildirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 9 yılda, 9 gün bayram tatili olan 5 yılın Kurban Bayramı kaza verilerine göre; 2008-2016 yılları arasında bayramın ilk gününde ortalama 318 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 güne düşen ortalamada 14 kişi yaşamını yitirirken, 685 kişi yaralandı.



BU YILIN KAZA ORANLARI, 5 YILIN KAZA ORANLARINA GÖRE AZALDI



DHA'nın haberine göre; Bu yıl ise 10 günlük bayram tatilinin ilk gününde 252 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 484 kişi de yaralandı. Aynı yıllar arasında bayram tatilinin ikinci gününde, ortalama güne düşen 621 kaza meydana geldi. Bu kazalarda ortalama 31 kişi yaşamını yitirdi. Bu yıl, bayram tatilinin ikinci gününde meydana gelen 48 kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 96 kişi de yaralandı. Bu yılın kaza oranları, 9 günlük bayram tatili olan 5 yılın kaza oranlarına göre, yüzde 52 azaldı.



AĞIR VASITA VE OTOBÜS SÜRÜCÜLERİNE UYARI



Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından özellikle ağır vasıta ve otobüs sürücüleri için uyarıda bulunularak, "Bu bayram tatilinin ilk iki gününde ölümlü kazalar geçtiğimiz yıllara göre %74 oranında düştü ama daha dikkat lütfen, özellikle ağır vasıta ve otobüs sürücülerini uyarıyoruz" denildi.



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