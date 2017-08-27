Hemen işleme konmayacak... Bakan az önce Twitter'dan duyurdu
Hemen işleme konmayacak... Bakan az önce Twitter'dan duyurdu
Güneş'ten flaş karar! 4 isim kadro dışı
Güneş'ten flaş karar! 4 isim kadro dışı
Festival dönüşü feci kaza! Genç kız hayatını kaybetti
Festival dönüşü feci kaza! Genç kız hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Deprem oldu
SON DAKİKA: Deprem oldu

İçişleri Bakanlığı, 2 günlük trafik kazası bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı'nca, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 2 gününde şu ana kadar gerçekleşen kazalarda yüzde 52, ölümlü kazalarda yüzde 74, yaralanmalı kazalarda ise yüzde 54 azalma meydana geldiği bildirildi

İçişleri Bakanlığı, 2 günlük trafik kazası bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 9 yılda, 9 gün bayram tatili olan 5 yılın Kurban Bayramı kaza verilerine göre; 2008-2016 yılları arasında bayramın ilk gününde ortalama 318 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 güne düşen ortalamada 14 kişi yaşamını yitirirken, 685 kişi yaralandı.

BU YILIN KAZA ORANLARI, 5 YILIN KAZA ORANLARINA GÖRE AZALDI

DHA'nın haberine göre; Bu yıl ise 10 günlük bayram tatilinin ilk gününde 252 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 484 kişi de yaralandı. Aynı yıllar arasında bayram tatilinin ikinci gününde, ortalama güne düşen 621 kaza meydana geldi. Bu kazalarda ortalama 31 kişi yaşamını yitirdi. Bu yıl, bayram tatilinin ikinci gününde meydana gelen 48 kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 96 kişi de yaralandı. Bu yılın kaza oranları, 9 günlük bayram tatili olan 5 yılın kaza oranlarına göre, yüzde 52 azaldı.

AĞIR VASITA VE OTOBÜS SÜRÜCÜLERİNE UYARI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından özellikle ağır vasıta ve otobüs sürücüleri için uyarıda bulunularak, "Bu bayram tatilinin ilk iki gününde ölümlü kazalar geçtiğimiz yıllara göre %74 oranında düştü ama daha dikkat lütfen, özellikle ağır vasıta ve otobüs sürücülerini uyarıyoruz" denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #içişleri bakanlığı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Bakan Gül, Twitter'dan duyurdu: 'Lekelenmeme Hakkı' güvenceye alındı
Sonraki Haber
Anadolu Atayün'ün ailesi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.