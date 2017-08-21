Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 27 terörist etkisiz hale getirildiği.

İçişleri Bakanlığı yurt genelinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 27 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Açıklamada 997'si terör suçlarından, 7'si siber suçlardan, 3.066'su uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarından olmak üzere toplamda 4.070 kişi gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:



►BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.176 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 302 kişi gözaltına alınmıştır.

►YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 63 kişi gözaltına alınmıştır.

►FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 616 kişi gözaltına alınmıştır.

►SOL TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 16 kişi gözaltına alınmıştır.



YAPILAN PLANLI OPERASYONLARDA; 997’si TERÖR SUÇLARI (PKK/KCK 302, DEAŞ 63, FETÖ/PDY 616, SOL TERÖR ÖRGÜTLERİ 16), 7’si SİBER SUÇLAR, 3.066’sı UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK SUÇLARINDAN OLMAK ÜZERE 4.070 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTIR.



ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;

SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE TOPLAM 27 (17 ÖLÜ, 4 SAĞ, 6 TESLİM) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.



15 AĞUSTOS SALI GÜNÜ – 7 TERÖRİST (6 TESLİM, 1 SAĞ)

►ŞIRNAK/SİLOPİ – 6 (TESLİM)

►HATAY/REYHANLI – 1 (SAĞ)



16 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ – 1 TERÖRİST ÖLÜ

►ŞIRNAK/MERKEZ – 1 (ÖLÜ)



17 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ – 5 TERÖRİST ÖLÜ

►KARS/KAĞIZMAN – 3 (ÖLÜ)

►ŞIRNAK/ULUDERE – 2 (ÖLÜ)



18 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ – 2 TERÖRİST ÖLÜ

►TUNCELİ/HOZAT - 2 (ÖLÜ- MKP)



19 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ – 9 TERÖRİST (7 ÖLÜ, 2 SAĞ)

►HATAY/MERKEZ – 1 (ÖLÜ- DEAŞ)

►HATAY/ALTINÖZÜ – 1 (SAĞ- EL NUSRA)

►DİYARBAKIR/HANİ – 1 (ÖLÜ)

►TUNCELİ/MERKEZ - 1 (ÖLÜ)

►VAN/GÜRPINAR – 4 (ÖLÜ)

►KASTAMONU/DADAY – 1 (SAĞ)



20 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ – 1 TERÖRİST SAĞ

►HATAY/KIRIKHAN – 1 (SAĞ)



21 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ – 2 TERÖRİST ÖLÜ

►DİYARBAKIR/KULP – 2 (ÖLÜ)



Yürütülen bu operasyonlar neticesinde;

►13’ü ağır ve uzun namlulu (2 Güdümlü Füze, 3 M-16, 1 Roketatar/Havan, 7 Kalaşnikov) toplam 20 silah,

►130 Kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,

►24 El Bombası,

►2.044 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiş,

►27 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş,

►Teröristler tarafından kullanılan, 5 ilde (1 Hakkâri, 4 Bingöl, 1 Tokat, 2 Van, 4 Diyarbakır) 12 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 79 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.138 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 34.795.715 TL olan;

►1.542 kg Esrar,

►200 kg Eroin,

►53 kg Sentetik kannabinoid(Bonzai)

►17 Kg Afyon Sakızı,

►10,13 kg Metamfetamin,

►29.540 adet Uyuşturucu Hap

►91.709 adet Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.



Ayrıca piyasa değeri 4.148.951 TL olan;

►575.533 adet Kaçak Sigara,

►24.044 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3.066 kişi gözaltına alınmıştır.

* Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 29 ilde (Adana, Ağrı, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bursa, Bolu, Çorum, Düzce, Edirne, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van, Yalova) 151 şüpheli gözaltına alınmıştır.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 682 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 255 kişiden 7’si gözaltına alınmıştır.



ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA;

* Genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak oto pazarları ve toplu olarak araç satışının yapıldığı bölgelerde aranan şahıslar ile aranan/çalıntı ve change işlemi görmüş araçların bulunması, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 20 Ağustos 2017 Pazar günü 43 ilde 843 personelin katılımıyla yapılan “Oto Pazarlarına Yönelik Uygulama” kapsamında 7.089 araç kontrol edilmiştir.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

298’i denizlerde olmak üzere 4.183 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 200 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.



ulusal.com.tr