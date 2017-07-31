İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 24-31 Temmuz'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 17 teröristin ölü, 7 teröristin sağ olarak ele geçirildiği, 11 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada, yurt genelinde yürütülen operasyonlarda; 35 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 24-31 Temmuz tarihlerinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde bin 157 operasyon gerçekleştirildi.



TSK'nın hava ve kara unsurlarınca yapılan operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 243 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 17'si ölü, 11'i teslim, 7'si sağ olmak üzere toplam 35 terörist etkisiz hale getirildi. Toplamda ise 7296 kişi gözaltına alındı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirme şöyle:



BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.157 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 243 kişi gözaltına alınmıştır.

YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 57 kişi gözaltına alınmıştır.

FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 593 kişi gözaltına alınmıştır.

SOL TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 28 kişi gözaltına alınmıştır.



YAPILAN PLANLI OPERASYONLARDA; 921’i TERÖR SUÇLARI (PKK/KCK 243, DEAŞ 57, FETÖ/PDY 593, SOL TERÖR ÖRGÜTLERİ 28), 168’İ SİBER SUÇLAR, 2.963’Ü UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK SUÇLARINDAN OLMAK ÜZERE 3.884 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTIR.



ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;

SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE TOPLAM 35 (17 ÖLÜ, 11 TESLİM, 7 SAĞ) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.



24 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ – 1 TERÖRİST TESLİM

►BİNGÖL/YEDİSU– 1 (TESLİM)



25 TEMMUZ SALI GÜNÜ – 9 TERÖRİST (3 SAĞ, 6 TESLİM)

►MARDİN/KIZILTEPE - 1 (TESLİM)

►HATAY/ALTINÖZÜ – 3 (SAĞ-EL NUSRA)

►ŞIRNAK/SİLOPİ – 5 (TESLİM)



26 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ – 7 TERÖRİST (2 ÖLÜ, 2 SAĞ, 3 TESLİM)

►ŞIRNAK/SİLOPİ – 2 (TESLİM)

►ŞIRNAK/BEYTÜŞŞEBAP – 3 TERÖRİST (2 ÖLÜ, 1 TESLİM)

►DİYARBAKIR/HANİ – 1 (SAĞ)

►ERZURUM/KARAÇOBAN – 1 (SAĞ)



27 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ – 7 TERÖRİST (5 ÖLÜ, 2 SAĞ)

►ŞIRNAK/BEYTÜŞŞEBAP – 2 (SAĞ)

►SİİRT/PERVARİ – 1 (ÖLÜ)

►MARDİN/NUSAYBİN – 1 (ÖLÜ)

►ŞIRNAK/BEYTÜŞŞEBAP – 3 (ÖLÜ)



28 TEMMUZ CUMA GÜNÜ – 1 TERÖRİST TESLİM

►SİİRT/PERVARİ – 1 (TESLİM)



29 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ – 9 TERÖRİST ÖLÜ

►ŞIRNAK/BEYTÜŞŞEBAP – 9 (ÖLÜ)



30 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ – 1 TERÖRİST ÖLÜ

►ŞIRNAK/BEYTÜŞŞEBAP – 1 (ÖLÜ)



Yürütülen bu operasyonlar neticesinde;

►38’ü ağır ve uzun namlulu (1 HK-33, 2 Bixi, 1 M-4, 1 M-16, 6 Roketatar/Havan, 2 Kanas, 25 Kalaşnikov) toplam 44 silah,

►600 Kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,

►165 El Bombası,

►18.608 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiş,

►97 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş,

►Teröristler tarafından kullanılan, 5 ilde (18 Bingöl, 3 Van, 2 Şırnak, 2 Hatay, 1 Diyarbakır) 26 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 78 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.108 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 72.461.982 TL olan;

►3.835 kg Esrar,

►755 kg Eroin,

0,8 kg Kokain,

►2,7 kg Metamfetamin,

►1.880.836 adet Uyuşturucu Hap

►1.836.793 adet Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.



Ayrıca piyasa değeri 4.080.981 TL olan;

►621.963 adet Kaçak Sigara,

►82.880 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 2.963 kişi gözaltına alınmıştır.



* Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 39 ilde (Adana, Afyon, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkâri, Karabük, Karaman, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Şanlıurfa, Uşak) 162 şüpheli gözaltına alınmıştır.





GENEL ASAYİŞ UYGULAMALARI KAPSAMINDA;

►81 ilimizde eş zamanlı olarak 26 Temmuz 2017’de, 6.423 personelin katılımıyla “ARANAN ŞAHISLAR OPERASYONU” gerçekleştirilmiş, 4.987 şahıs sorgulanmış, 4.020 ev kontrol edilmiş 1.471 aranan şahıs yakalanmıştır.



►Ülke genelinde 29 Temmuz 2017 tarihinde 24.661 personelin katılımıyla “TÜRKİYE MOTOSİKLET UYGULAMASI” uygulaması yapılmıştır. 4.145 denetim noktasında 65.955 motosiklet denetlenmiş, denetimler sonucunda 354 aranan şahıs ve 120 çalıntı motosiklet yakalanarak toplam 7.974.292 TL trafik cezası uygulanmıştır.



►Ayrıca; 9 ilde, eş zamanlı olarak “İLETİŞİM YOLUYLA DOLANDIRICILIK” gerçekleştiren (sahte polis, savcı vb.) 39 şüpheli gözaltına alınmış, 28 vatandaşımızın dolandırılması engellenerek, yaklaşık 600.000 TL değerinde altın, döviz ve paranın sahiplerine iadesi sağlanmıştır.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 2.619 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 1.403 kişiden 168’i gözaltına alınmıştır.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

397’si denizlerde olmak üzere 2.797 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 80 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.