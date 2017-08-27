İçişleri Bakanlığı Van,Muş ve Erzincan'da yürütülen operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK'lı 7 kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Van,Muş ve Erzincan'da yürütülen operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK'lı 7 kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:



"Van-Başkale ilçesi Tahıl Mahallesi kırsalı bölgesinde, 4 bölücü terör örgütü (BTÖ )mensubu , Muş-Merkez ilçe Zovank Yaylası bölgesinde 2 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen BTÖ mensuplarından biri sözde Orta Saha Amed Eyaleti Şenyayla Gücü Halkla İlişkiler Sorumlusu Muş-Merkez İlçe nüfusuna kayıtlı Sidar kod adlı 23 yaşındaki Rıdvan Yalçın olduğu tespit edilmiş, teröristle birlikte, bir adet M-16 P.Tf. bir adet AK-47 Kalaşnikov P.Tf. ile birlikte ele geçirilmiştir. Ayrıca Erzincan-Kemah ilçesi Kurugöl Sırt bölgesinde, bir terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



