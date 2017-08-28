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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 34 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, 21-28 Ağustos'ta ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 22'si ölü, 10'u teslim, ikisi sağ olmak üzere 34 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 34 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, 21-28 Ağustos'ta ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 22'si ölü, 10'u teslim, ikisi sağ olmak üzere 34 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Etiketler; #içişleri bakanlığı #terör #operasyon #terörist
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