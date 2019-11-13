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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Büyük operasyon başladı

İçişleri Bakanlığınca, Van, Hakkari, Şırnak kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2360 personelle Kıran-6 operasyonu başlatıldı

GÜNDEM 13.11.2019, 09:35 13.11.2019, 09:47
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Büyük operasyon başladı

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada "Van, Hakkari ve Şırnak illeri kırsalındaki Faraşin Bölgesinde Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca KIRAN-6 Operasyonu başlatılmıştır.
 
Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, JÖH ve Güvenlik Korucuları ile PÖH timlerinden oluşan 2.360 personel (157 operasyonel tim )görev almaktadır.
 
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik KIRAN operasyonları azim ve kararlılıkla devam etmektedir." denildi.

#şırnak #Hakkari #van #Kıran6
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