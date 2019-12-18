İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığınca Bitlis ve Siirt'te jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 480 personel görev alıyor.
GÜNDEM 18.12.2019, 09:25 18.12.2019, 10:20
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bitlis ve Siirt'te, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca "Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedildi.
Operasyonda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli jandarma komando ve jandarma özel harekat ile polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 232 operasyonel tim ve 3 bin 480 personelin görev aldığı belirtildi.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonlarının başarıyla devam ettiği ifade edildi.
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