İçişleri Bakanlığı, bir haftada 51 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Etkisiz hala getirilen teröristlerden 1’i yeşil, 2’si gri listede yer alıyordu. Ülke genelinde yapılan operasyonlarda ise çeşitli suçlardan 2 bin 613 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada yurt içinde; 33'ü ölü, 8'i teslim, 10'u sağ olmak üzere toplam 51 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 1 milyon TL’lik ödüllü yeşil ve 2’sinin 300 bin TL’lik ödüllü gri terör listesinde arananlar arasında bulunduğu belirtildi. Bakanlık, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında 12-19 Haziran 2017 tarihleri arasında güvenlik güçlerince 652 operasyon gerçekleştirildiğini, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 235 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Toplamda ise 5097 kişi gözaltına alındı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:



►BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 652 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 235 kişi gözaltına alınmıştır.



►YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 49 kişi gözaltına alınmıştır.



►FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 930 kişi gözaltına alınmıştır.



►SOL TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 8 kişi gözaltına alınmıştır.



YAPILAN OPERASYONLARDA; 1.222’si TERÖR SUÇLARINDAN (PKK/KCK 235, DEAŞ 49, FETÖ/PDY 930, SOL TERÖR ÖRGÜTLERİ 8) 1.391’i SİBER SUÇLAR, PLANLI ASAYİŞ, UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 2.613 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTIR.



ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;

SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE TOPLAM 51 (33 ÖLÜ, 8 TESLİM, 10 SAĞ) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR. ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERDEN 1’i 1 MİLYON TL’LİK ÖDÜLLÜ YEŞİL VE 2’si 300 BİN TL’LİK ÖDÜLLÜ GRİ TERÖR ARANANLAR LİSTESİNDE BULUNMAKTADIR.



12 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ – 1 TERÖRİST SAĞ

►HAKKÂRİ/ŞEMDİNLİ -1 (SAĞ)



13 HAZİRAN SALI GÜNÜ – 15 TERÖRİST (10 ÖLÜ, 1 SAĞ, 4 TESLİM)

►İSTANBUL -1 (ÖLÜ-DHKP/C)

►ŞIRNAK/SİLOPİ -4 (TESLİM)

►SİİRT/PERVARİ -1 (ÖLÜ)

►TUNCELİ/MERKEZ 2 (ÖLÜ)

►ŞANLIURFA/AKÇAKALE -1 (SAĞ)

►VAN/GEVAŞ-3 (ÖLÜ)

►HAKKÂRİ/ŞEMDİNLİ-3 (ÖLÜ)



15 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜ – 2 TERÖRİST ÖLÜ

►ERZURUM/ŞENKAYA - 1 (ÖLÜ)

►HAKKÂRİ/MERKEZ- 1 (ÖLÜ)



16 HAZİRAN CUMA GÜNÜ – 8 TERÖRİST (4 SAĞ, 4 TESLİM)

►MARDİN/NUSAYBİN – 1 (TESLİM)

►SİİRT/PERVARİ -4 (SAĞ)

►ŞIRNAK/SİLOPİ -3 (TESLİM)



17 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ – 20 TERÖRİST (16 ÖLÜ,4 SAĞ)

►ERZURUM/ŞENKAYA - 3 (ÖLÜ)

►İZMİR/TORBALI -1 (SAĞ)

►SİİRT/PERVARİ -3 (1 ÖLÜ, 2 SAĞ)

►DİYARBAKIR/KOCAKÖY – 1 (SAĞ)

►HAKKÂRİ/YÜKSEKOVA – 11 (ÖLÜ)

►HAKKÂRİ/ŞEMDİNLİ – 1 (ÖLÜ)



19 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ – 5 TERÖRİST (ÖLÜ)

►HAKKÂRİ/ÇUKURCA - 5 (ÖLÜ)

Yürütülen bu operasyonlar neticesinde;

►61’i ağır ve uzun namlulu (1 Füze, 1 Doçka, 6 Roketatar/Havan, 1 MP-15, 1 Geri Tepmesiz Top, 3 Kanas, 4 Bixi, 6 G-3, 38 Kalaşnikov) toplam 73 adet silah,

►3,5 ton patlayıcı yapımında kullanılan madde,

►53 El Bombası,

►1.745 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiş,

►Tuzaklanan 10 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş,

►Teröristler tarafından kullanılan, 6 ilde (1 Bingöl, 7 Siirt, 8 Diyarbakır, 1 Hakkâri, 2 Bitlis, 7 Şırnak ) 26 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 76 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 740 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 235.429.570 TL olan;

►4.570 kg Esrar,

►110 kg Eroin,

►216 kg Kokain

► 6 kg Metamfetamin,

►0,1 kg Afyon Sakızı,

►1.2 kg Sentetik Kannabinoid Maddesi,

►147.378 adet Uyuşturucu Hap

►3.063.309 adet Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.



Ayrıca piyasa değeri 7.379.053 TL olan;

►1.193.254 adet Kaçak Sigara,

►124.759 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 905 kişi gözaltına alınmıştır.



* Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 17 ilde (Ağrı, Bartın, Bursa, Sivas, Zonguldak, Adana, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkâri, Hatay, İzmir, Isparta, Ordu, Sivas, Sakarya) 124 şüpheli gözaltına alınmıştır.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 317 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 101 kişiden 49’u gözaltına alınmıştır.

*Ayrıca, toplumu provoke etmek maksadıyla 132 sosyal medya hesabına (29 PKK/KCK, 16 DEAŞ, 31 FETÖ, 40 AŞIRI SOL, 16 DEVLET BÜYÜKLERİNE HAKARET) işlem yapılmıştır.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

599’u denizlerde olmak üzere 2.398 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 69 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.



ÜLKE GENELİNDE EMNİYET VE ASAYİŞ UYGULAMALARI;

Dönem içerisinde, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması amacıyla ülke genelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince 81 ilde 10.683 personelin katılımıyla “Huzur Ramazan 3” uygulaması yapılmış, 7.262 umuma açık iş yeri ve dernek kontrol edilmiş, aranan 163 şahıs yakalanmış ve 115 şahıs gözaltına alınmıştır. Ayrıca kanuna aykırılığı tespit edilen 2.230 şahıs ve 242 umuma açık iş yeri ve derneğe 599 bin 235 TL idari para cezası uygulanmıştır.



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