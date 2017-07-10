İçişleri Bakanlığı terör operasyonlarına ilişkin bir haftalık bilançoyu açıkladı. Bakanlık açıklamasında bir haftada 69 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bin 124 operasyonda 555 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı terör operasyonlarına ilişkin bir haftalık bilançoyu açıkladı.



Bakanlık açıklamasında bir haftada 69 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bin 124 operasyonda 555 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



Açıklama şu şekilde:



►BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.124 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 555 kişi gözaltına alınmıştır.

►YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 96 kişi gözaltına alınmıştır.

►FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 520 kişi gözaltına alınmıştır.

►SOL TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 11 kişi gözaltına alınmıştır.



YAPILAN OPERASYONLARDA; 1.182’Sİ TERÖR SUÇLARINDAN (PKK/KCK 555, DEAŞ 96, FETÖ/PDY 520, SOL TERÖR ÖRGÜTLERİ 11) 459’U SİBER SUÇLAR, 3.106 UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 4.747 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTIR.



ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;

SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE TOPLAM 69 (47 ÖLÜ, 15 TESLİM, 7 SAĞ) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.



03 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ – 14 TERÖRİST (8 ÖLÜ, 6 TESLİM)

►ŞIRNAK/SİLOPİ – 6 (TESLİM)

►HAKKÂRİ/YÜKSEKOVA – 4 (ÖLÜ)

►MUŞ/ŞENYAYLA – 1 (ÖLÜ)

►VAN/BAŞKALE – 2 (ÖLÜ)

►TUNCELİ/PÜLÜMÜR – 1 (ÖLÜ)



04 TEMMUZ SALI GÜNÜ – 14 TERÖRİST (10 ÖLÜ, 3 SAĞ, 1 TESLİM)

►HATAY/YAYLADAĞI - 1 (SAĞ-DEAŞ)

►HATAY/ALTINÖZÜ – 1 (SAĞ-EL NUSRA)

►KİLİS/MERKEZ – 1 (TESLİM)

►SİİRT/PERVARİ - 1 (SAĞ)

►HAKKÂRİ/YÜKSEKOVA – 1 (ÖLÜ)

►HAKKÂRİ/ÇUKURCA – 9 (ÖLÜ)



05 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ – 9 TERÖRİST (6 ÖLÜ, 2 SAĞ, 1 TESLİM)

►KİLİS/MERKEZ – 1 (SAĞ-DEAŞ)

►SİİRT/PERVARİ - 4 (ÖLÜ)

►HAKKÂRİ /ŞEMDİNLİ – 1 (TESLİM)

►HAKKÂRİ/YÜKSEKOVA – 2 (ÖLÜ)

►KOCAELİ/MERKEZ – 1 (SAĞ-DEAŞ)

TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ – 12 TERÖRİST (10 ÖLÜ, 2 SAĞ)

►KARS/KAĞIZMAN – 7 (ÖLÜ)►ŞIRNAK/GÜÇLÜKONAK - 1 (SAĞ)►HAKKÂRİ/MERKEZ – 3 (ÖLÜ)►ŞANLIURFA/VİRANŞEHİR – 1 (SAĞ)►MARDİN/NUSAYBİN – 1 (TESLİM)►AĞRI/DİYADİN– 4 (ÖLÜ)►ŞIRNAK/MERKEZ– 3 (ÖLÜ)►HAKKÂRİ/YÜKSEKOVA – 4 (ÖLÜ)►ŞIRNAK/SİLOPİ – 5 (TESLİM)►HAKKÂRİ/YÜKSEKOVA – 2 (ÖLÜ)►SİİRT/PERVARİ – 1 (TESLİM)ağır ve uzun namlulu (Bixi,M-16,Roketatar/Havan,Kanas,G-3,M-4,Kalaşnikov)patlayıcıkullanılan madde,El Bombasıadet muhtelif mühimmat ele geçirilmiş,el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş,►Teröristler tarafından kullanılan,ilde (Siirt,Hakkâri,Hatay,Mardin,Muş,Tunceli,Erzurum)kullanılamaz hale getirilmiştir.Piyasaolan;►987 kg Esrar,►126 kg Eroin,►0,6 kg Kokain►6,5 kg Metamfetamin,►1,37 kg Sentetik Kannabinoid Maddesi,►8.841 adet Uyuşturucu Hap►803.264 adet Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.Ayrıcaolan;►684.806 adet►31.696 litreele geçirilmiştir.Bu operasyonlaralınmıştır.FETÖ/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içerenile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 536 kişidenalınmıştır130’u denizlerde olmak üzereyakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık edenyakalanarak gözaltına alınmıştır.