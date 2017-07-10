İçişleri Bakanlığı terör operasyonlarına ilişkin bir haftalık bilançoyu açıkladı.
Bakanlık açıklamasında bir haftada 69 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bin 124 operasyonda 555 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklama şu şekilde:
►BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,
Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.124 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 555 kişi gözaltına alınmıştır.
►YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA,
DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 96 kişi gözaltına alınmıştır.
►FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA,
FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 520 kişi gözaltına alınmıştır.
►SOL TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,
Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 11 kişi gözaltına alınmıştır.
YAPILAN OPERASYONLARDA; 1.182’Sİ TERÖR SUÇLARINDAN (PKK/KCK 555, DEAŞ 96, FETÖ/PDY 520, SOL TERÖR ÖRGÜTLERİ 11) 459’U SİBER SUÇLAR, 3.106 UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 4.747 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTIR.
ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;
SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE TOPLAM 69 (47 ÖLÜ, 15 TESLİM, 7 SAĞ) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.
03 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ – 14 TERÖRİST (8 ÖLÜ, 6 TESLİM)
►ŞIRNAK/SİLOPİ – 6 (TESLİM)
►HAKKÂRİ/YÜKSEKOVA – 4 (ÖLÜ)
►MUŞ/ŞENYAYLA – 1 (ÖLÜ)
►VAN/BAŞKALE – 2 (ÖLÜ)
►TUNCELİ/PÜLÜMÜR – 1 (ÖLÜ)
04 TEMMUZ SALI GÜNÜ – 14 TERÖRİST (10 ÖLÜ, 3 SAĞ, 1 TESLİM)
►HATAY/YAYLADAĞI - 1 (SAĞ-DEAŞ)
►HATAY/ALTINÖZÜ – 1 (SAĞ-EL NUSRA)
►KİLİS/MERKEZ – 1 (TESLİM)
►SİİRT/PERVARİ - 1 (SAĞ)
►HAKKÂRİ/YÜKSEKOVA – 1 (ÖLÜ)
►HAKKÂRİ/ÇUKURCA – 9 (ÖLÜ)
05 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ – 9 TERÖRİST (6 ÖLÜ, 2 SAĞ, 1 TESLİM)
►KİLİS/MERKEZ – 1 (SAĞ-DEAŞ)
►SİİRT/PERVARİ - 4 (ÖLÜ)
►HAKKÂRİ /ŞEMDİNLİ – 1 (TESLİM)
►HAKKÂRİ/YÜKSEKOVA – 2 (ÖLÜ)
►KOCAELİ/MERKEZ – 1 (SAĞ-DEAŞ)
- TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ – 12 TERÖRİST (10 ÖLÜ, 2 SAĞ)
►ŞIRNAK/GÜÇLÜKONAK - 1 (SAĞ)
►HAKKÂRİ/MERKEZ – 3 (ÖLÜ)
►ŞANLIURFA/VİRANŞEHİR – 1 (SAĞ)
07 TEMMUZ CUMA GÜNÜ – 1 TERÖRİST TESLİM
►MARDİN/NUSAYBİN – 1 (TESLİM)
08 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ – 16 TERÖRİST (11 ÖLÜ, 5 TESLİM)
►AĞRI/DİYADİN– 4 (ÖLÜ)
►ŞIRNAK/MERKEZ– 3 (ÖLÜ)
►HAKKÂRİ/YÜKSEKOVA – 4 (ÖLÜ)
►ŞIRNAK/SİLOPİ – 5 (TESLİM)
09 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ – 3 TERÖRİST (2 ÖLÜ, 1 TESLİM)
►HAKKÂRİ/YÜKSEKOVA – 2 (ÖLÜ)
►SİİRT/PERVARİ – 1 (TESLİM)
Yürütülen bu operasyonlar neticesinde;
►87’si ağır ve uzun namlulu (6 Bixi, 3 M-16, 6 Roketatar/Havan, 9 Kanas, 1 G-3, 1 M-4, 61 Kalaşnikov) toplam 100 adet silah,
►5.132 Kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,
►68 El Bombası,
►23.583 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiş,
►36 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş,
►Teröristler tarafından kullanılan, 7 ilde (16 Siirt, 1 Hakkâri, 4 Hatay, 1 Mardin, 1 Muş, 1 Tunceli, 2 Erzurum) 26 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.
UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 77 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.136 OPERASYONDA;
Piyasa değeri 13.722.866 TL olan;
►987 kg Esrar,
►126 kg Eroin,
►0,6 kg Kokain
►6,5 kg Metamfetamin,
►1,37 kg Sentetik Kannabinoid Maddesi,
►8.841 adet Uyuşturucu Hap
►803.264 adet Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.
Ayrıca piyasa değeri 4.936.274 TL olan;
►684.806 adet Kaçak Sigara,
►31.696 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.
Bu operasyonlar kapsamında 3.106 kişi gözaltına alınmıştır.
* Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 33 ilde (Adana, Afyon, Ağrı, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkâri, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kırşehir, Manisa, Mardin, Mersin, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak) 195 şüpheli gözaltına alınmıştır.
*Ayrıca 05.07.2017 günü ülke genelinde; 1 İHA, 4 Helikopter, 4 Drone, 85 detektör köpeğin kullanıldığı 6.826 personelin katıldığı “Narko Sokak – 2 Uygulaması” yapılmıştır. Operasyon kapsamında, 35.662 şahıs sorgulanmış, 1.773 işyeri/ikamet, 8.805 araç aranmış, 230 şahıs gözaltına alınmış, 308 araca cezai işlem uygulanmıştır.
SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;
FETÖ/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 1.784 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 536 kişiden 80’i gözaltına alınmıştır.
DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;
130’u denizlerde olmak üzere 1.755 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 61 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.
ulusal.com.tr