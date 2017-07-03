İçişleri Bakanlığınca, güvenlik güçleri tarafından 26 Haziran-3 Temmuz'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 55'i ölü, 11'i teslim, 4'ü sağ olmak üzere 70 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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