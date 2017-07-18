Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 39'u daha önce İçişleri Bakanlığında çalışmış, biri halen görevde bulunan 40 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 40 zanlıdan birinin halen Bakanlıkta çalıştığını, diğerlerinin ise açığa alındığını veya ihraç edildiğini belirtti.
Yetkililer, gözaltı işlemlerine başlandığını kaydetti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 39'u daha önce İçişleri Bakanlığında çalışmış, biri halen görevde olan 40 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.
Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 39'u daha önce İçişleri Bakanlığında çalışmış, biri halen görevde bulunan 40 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
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