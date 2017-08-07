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İçişleri Bakanlığı'ndan terör operasyonlarıyla ilgili açıklama

Ülke genelinde 31 Temmuz-7 Ağustos'taki operasyonlarda 14 terörist ölü ele geçirildi, 13 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan terör operasyonlarıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 14 teröristin ölü ele geçirildiği, 13 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bin 518 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 150, terör örgütü IŞİD ile irtibatlı oldukları değerlendirilen 74, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 448, diğer terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 18 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda 14 terörist ölü ele geçirildi, 13 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik olarak da 76 ilde bin 806 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 4 ton 409 kilogram esrar, 86 kilogram eroin, 900 gram bonzai, 10 kilogram metamfetamin, 156 bin 476 uyuşturucu hap ile 58 bin 912 kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonlarda 711 bin 2 adet kaçak sigara, 166 ton 827 litre akaryakıta da el konuldu.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 488'i denizlerde olmak üzere 2 bin 532 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 65 zanlı gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele

Öte yandan, sokak satıcılarına yönelik projeli çalışma kapsamında 35 ilde 163 şüpheli yakalandı.

FETÖ/PDY, PKK/TAK ve IŞİD gibi terör örgütleri başta olmak üzere örgüt propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakarette bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren paylaşımlarda bulunulan 2 bin 696 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen bin 194 kişiden 157'si gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #içişleri bakanlığı
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