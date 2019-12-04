İçişleri Bakanlığı rakam rakam açıkladı
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasımda 8 bin 409 kırsal operasyon, şehirlerde 1480 operasyon yapıldı.Kasımda, kırmızı kategoriden 2, turuncu kategoriden 3, gri kategoriden 9 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 131 terörist etkisiz hale getirildi.Kıran operasyonları kapsamında 124 terörist etkisiz hale getirildi, 19 iş birlikçi yakalandı, 281 mağara/sığınak imha edildi."
GÜNDEM 04.12.2019, 09:54 04.12.2019, 10:37
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Kaynak: AA
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