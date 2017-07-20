Şırnak Kınalıtepe mevkisinde düzenlenen operasyonlarda 26 teröristin etkisiz hale getirildiğine dair haberlerin şu an için gerçeği yansıtmadığı bildirildi.Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığından, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan "Şırnak Kınalıtepe mevkisinde düzenlenen operasyonla, 26 teröristin etkisiz hale getirildiğine" yönelik haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde, 'Şırnak Kınalıtepe mevkiinde düzenlenen operasyonla, 26 teröristin etkisiz hale getirildiğine' ilişkin haberler yer almaktadır. Güvenlik güçlerimizce, bölgede operasyonlar etkin bir şekilde devam ettirilmekte olup, 26 teröristin etkisiz hale getirildiğine dair haberler şu an için gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Şırnak Kınalıtepe mevkisinde düzenlenen operasyonlarda 26 teröristin etkisiz hale getirildiğine dair haberlerin şu an için gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.