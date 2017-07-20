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İçtüzük değişikliği komisyonda kabul edildi

AKP ve MHP'nin ortak hazırladığı TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

İçtüzük değişikliği komisyonda kabul edildi

AKP ve MHP'nin ortak hazırladığı TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #içtüzük
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