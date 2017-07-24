AKP ve MHP tarafından hazırlanan Meclis İçtüzüğünde değişiklik öngören teklif, Anayasa Komisyonunda kabul edilmesinin ardından bugün Genel Kurul’a gelecek. Kabul edilen maddelere göre, Genel Kurul çalışma saatleri değiştirilecek, Meclis Başkanının frak giyme zorunluluğu kalkacak. Genel Kurul’da pankart ve döviz açana da kınama cezası verilecek.

AKP ve MHP'nin birlikte hazırladığı Meclis İçtüzüğü değişikliği teklifi Anayasa Komisyonunda kabul edilmesinin ardından Genel Kurul’a geliyor.



Teklifin görüşmeleri saat 14’te başlayacak.



İçtüzüğe göre Meclis Genel Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden beşinci gün yerine üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız olarak toplanacak. Bu birleşimde, önce milletvekillerinin ant içme töreni yapılacak. Ant içmek istemeyen milletvekilleri, bu sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.



Genel Kurul, salı günleri saat 15 ile 21, çarşamba ve perşembe günleri ise 14 ile 21 saatlerinde çalışacak. Milletvekilleri, kanun tasarı ve tekliflerinin maddeleri ile önergeler üzerinde yoklama talep edemeyecek.



18 maddeli teklife göre, grup önerisi sunan parti 5 dakika, diğer partiler dilerse öneri üzerinde 3 dakika konuşabilecek. Genel Kurul'da pankart, döviz açana kınama, küfür eden vekile ise para cezası verilecek.



Türk milletinin tarihi ve ortak geçmişine yönelik hakaret ve ithamlar ile Anayasa'nın ilk dört maddesine aykırı beyanda bulunmaya da Meclis'ten geçici çıkarma cezası uygulanacak. Sözde "Ermeni Soykırımı", "Kürdistan", "Kürt illeri", "Lazistan" ve "Dersim katliamı" gibi ifadeler bu kapsamda değerlendirilecek



Teklifle, Başkanlık kürsüsünde bulunan Başkanın frak giyme zorunluluğu kalkıyor. Başkanlık kürsüsünde Başkan ve görevli katip üyeler, koyu renk elbise giyecekler.



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