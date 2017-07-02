Şırnak’ın İdil ilçesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz İdil kırsalında İHA ile tespit edilen 7 bölücü terör örgütü mensubuna karşı başlatılan operasyonda daha önce 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti. Operasyonda, ilaveten 3 bölücü terör örgütü mensubu daha ölü ele geçirilmiş olup, toplamda 6 bölücü terör örgütü mensubu ölü, 1 bölücü terör örgütü mensubu yaralı olarak ele geçirilmiştir” denildi.



Yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde ele gerçirilen patlayıcı madde ve mühimmatlar şöyle:



-4 Adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği

-1 Adet M-16 Piyade Tüfeği

-1 Adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği

-Çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirilmiştir



Bölgede operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir



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