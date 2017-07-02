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İdil’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi

Şırnak’ın İdil ilçesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi.

İdil’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz İdil kırsalında İHA ile tespit edilen 7 bölücü terör örgütü mensubuna karşı başlatılan operasyonda daha önce 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti. Operasyonda, ilaveten 3 bölücü terör örgütü mensubu daha ölü ele geçirilmiş olup, toplamda 6 bölücü terör örgütü mensubu ölü, 1 bölücü terör örgütü mensubu yaralı olarak ele geçirilmiştir” denildi.
 
Yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde ele gerçirilen patlayıcı madde ve mühimmatlar şöyle:
 
-4 Adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği
-1 Adet M-16 Piyade Tüfeği
-1 Adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği
-Çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirilmiştir
 
 Bölgede operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir

ulusal.com.tr

Etiketler; #idil #şırnak #şırmak valiliği
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