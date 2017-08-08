Ankara, Moskova’ya İdlip ve Afrin’e operasyon öngören bir teklif sundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rus mevkidaşı Lavrov’a sunduğu teklife göre, Türkiye İdlip’e Şam’ın hâkim olmasına izin verecek, karşılığında Afrin PKK/PYD unsurlarından temizlenecek. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre, Rusya’nın teklife olumlu yaklaştığı belirtiliyor

PKK/PYD Afrin’den temizlenecek. Suriye Ordusu’nun İdlip’e hakim olmasına katkı sağlanacak.



Ulusal Kanal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında Filipinler’in başkenti Manila’da yapılan görüşmeye ilişkin çarpıcı bilgilere ulaştı.



Rusya’ya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye Rusya’ya Afrin ve İdlip’i kapsayan bir öneri sundu.



Ankara’nın yaptığı öneriye göre, Türk ve Rus askeri güçleri İdlip’teki El Kaide’nin Suriye kolu El Nusra unsurlarını, ortak operasyonlarla temizleyecek. İddiaya göre, El Kaide unsurları temizlenmesinin ardından kentte kalan bazı muhalif unsurlar PKK/PYD’nin kontrol ettiği Afrin operasyonu için kullanılacak. Böylece hem Suriye Ordusu İdlip’i kontrol altına alacak hem de Afrin’den PKK/PYD temizlenmiş olacak.



Kaynaklar, Rusya’nın bu teklife olumlu yaklaştığını öne sürdü. Olası bir anlaşma durumunda, operasyonun önce hangi bölgeye yapılacağı konusunda ise henüz bir netlik yok. Kaynaklara göre, operasyon önce İdlip'e de olabilir, Afrin'e de... Ya da her iki operasyon eşgüdümlü de başlayabilir.



İdlip ve Afrin’e ilişkin Ankara’nın sunduğu teklif, akıllara Halep’i getirdi. Halep'teki Özgür Suriye Ordusu unsurları Fırat Kalkanı Harekâtına katılması için kentten aşama aşama Cerablus-Mare hattına çekilmişti. El Kaide’nin Halep’ten temizlenmesi, ÖSO’nun da Fırat Kalkanı Harekatı’na katılması ile Suriye Ordusu Halep’i kontrol altına almıştı.



HABER: ERAY ÇELEBİ

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