Amerika Kürt Koridoru için PKK/PYD ile İdlib’e saldırmayı planlarken Ankara-Moskova-Tahran kente ortak operasyonu görüşüyor. İddialara göre operasyon, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin temaslarında gündeme geldi. İran, “İdlib’e Rusya ile biz güneyden, Türkiye kuzeyden ilerlesin” teklifinde bulundu. Türkiye’nin ise sivilleri gerekçe göstererek plana mesafeli olduğu belirtiliyor.

Rusya ile İran güneyden, Türkiye kuzeyden ilerleyecek. İdlip terör unsurlarından temizlenecek.



Amerika’nın Kürt Koridorunu tamamlamak için İdlip’i PKK/PYD ile işgal etmeye hazırlanırken, Ankara-Moskova-Tahran hattında sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Üç ülkenin İdlip’e ortak bir operasyonu görüştüğü iddia edildi.



Yeni Şafak’ın haberine göre, operasyon Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin Ankara temaslarında gündeme geldi.



İdlip’in çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesi önerisini sunan Bakıri’nin planına göre, Türkiye kuzeyden, İran ve Rusya da güneyden kente girerek terör unsurlarını temizleyecek.



Rusya’nın bu öneriye sıcak baktığı, bu kapsamda İdlip’in güneyindeki Muradah ve Halfaya bölgesine askerlerini yerleştirmeye başladığı belirtiliyor.



Yeni Şafak’ın haberine göre, Türkiye bölgenin çatışmasızlık bölgesine alınmasına sıcak bakıyor. İdlip’e kontrol noktaları kurulması gerektiğini savunuyor. Ancak iddialara göre Ankara, operasyon konusuna mesafeli yaklaşıyor. İdlip’e yönelik operasyonun çok sayıda sivilin ölümüyle sonuçlanabileceğini savunan Ankara, muhaliflerin hakim olduğu bölgeye Suriye Ordusu’nun girmesinin bölgeyi gerginleştireceğini belirtiyor.



Bakıri’nin teklifi önce mevkidaşı Orgeneral Hulusi Akar’a ardından da Beştepe’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunduğu belirtildi.



ulusal.com.tr