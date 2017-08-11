İdlip'e operasyon tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem Başbakan Yıldırım'dan açıklamalar geldi. Bölge ülkeleri ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Erdoğan "İdlib'i süratle çözüme kavuşturacağız diye düşünüyorum." dedi. Başbakan Yıldırım da olası bir operasyona karşılık olarak gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

0 0 0 0

Suriye'nin İdlip kenti gündemdeki yerini koruyor. Ülkeyi bölerek Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırında terör koridoru kurma planlarını sürdüren Amerika'nın vurma sinyali verdiği İdlip ile ilgili devletin zirvesinden değerlendirmeler geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib konusunda bölge ülkeleri ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.



Erdoğan, görüşmelerin olumlu olduğunu vurguladı.



İdlip konusu, Başbakan Yıldırım'a da soruldu.



Başbakan da bölge ülkeleri ile görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.



Yıldırım, Türkiye'nin bir tehdit durumunda uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanamaya devam edeceğini de vurguladı.





ulusal.com.tr