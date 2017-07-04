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İDO'nun çok sayıda seferi iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından olumsuz hava koşulları sebebiyle çok sayıda sefer iptal edildi.

İDO'nun çok sayıda seferi iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından olumsuz hava koşulları sebebiyle çok sayıda sefer iptal edildi.

Şehir Hatları yaptığı açıklamada, "Değerli yolcularımız, 11:40 POYRAZ-ANADOLU KAVAĞI seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Dış hatlarda iptal olan seferlerin listesi şu şekilde:

04-07-2017 09:00 Avsa - Marmara / Yenikapi - Bostancı Deniz Otobüsü
04-07-2017 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
04-07-2017 09:40 Bostanci - Yenikapi - Çinarcik - Esenköy Deniz Otobüsü
04-07-2017 09:45 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü
04-07-2017 10:00 Kadiköy-Yenikapi-Armutlu Deniz Otobüsü
04-07-2017 10:15 Bostancı - Yenikapı - Avcılar / Marmara -Avşa Deniz Otobüsü
04-07-2017 10:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
04-07-2017 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
04-07-2017 11:25 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü
04-07-2017 11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
04-07-2017 12:30 Armutlu-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
04-07-2017 12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
04-07-2017 12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
04-07-2017 14:00 Avsa - Marmara / Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
04-07-2017 14:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
04-07-2017 15:00 Avşa -Marmara / Avcılar - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

ulusal.com.tr

Etiketler; #Bostancı #Kadıköy #beşiktaş #marmara #ido
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