İETT'ye 50 metrobüs alınacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, İETT Genel Müdürlüğü'nün 2020 Yılı Bütçesi'ni onayladı. İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa, 2020 yılında 50 metrobüs aracı alacaklarını açıkladı.
GÜNDEM 28.11.2019, 21:50
2020 yılında 50 metrobüs aracı alınacak, birkaç yılda bütün metrobüs araçları yenilenecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, İETT Genel Müdürlüğü'nün 2 milyar 980 milyon TL’lik 2020 Yılı Bütçesi’ni onayladı.
İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa, İETT'nin 811 hatta hizmet verdiğini 2020 yılında 50 metrobüs aracı daha alacaklarını açıkladı.
Kolukısa, entegre toplu ulaşım yönetim sistemini kurarak ulaşımda tam entegrasyonu sağlamak istediklerini de belirtti.
Belediye Meclisi'nde konuşan İETT Genel Müdürü, 52 kilometrelik, 44 istasyonlu Metrobüs hattında 601 araçla hizmet verdiklerini söyledi. Hamdi Kolukısa, yeni araçların alımıyla kapasitenin yüzde 30 artacağını ifade etti.
ulusal.com.tr
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