İhale yargıya taşınıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garının depolarını 15 yıllığına kiralamak için ihaleye açtı. Konser ve etkinlik alanalı olarak kullanılabilecek depolar için İstanbul büyükşehir Belediyesi de talip oldu.



Fakat Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı “Caydırıcı olur” diyerek İBB'yi ihaleden eledi.



4 telifin veridliği ihaleyi Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi kazandı. İBB duruma itiraz etmek için yargıya gitme kararı aldı. Süreç Pazatesi günü başlayacak.



Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurularak ihale kararına itiraz edilecek. Anadolu Adliyesi’nde de ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacak.



İhaleyi kazanan şirketin 10 bin liralık sermayesini ihaleden 5 gün önce 1 milyona çıkardığı iddia edildi. Tartışmalar da İBB'nin itiraz dosyasında yer alacak.

ulusal.com.tr