İhraç kararını madalya yaptı, boynuna astı

Evlat nöbeti tutan annelere destek verdiği için Eğitim-İş Sendikasından ihraç edildi. O ihraç kararını kendisine madalya yaptı; boynuna astı.

Eğitim İş Sendikası'na bağlı öğretmenler 21 Eylül'de Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etmişti. Ziyaretin ardından Eğitim İş'in bağlı olduğu Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, öğretmenlerin ihracını istedi. Yürütülen soruşturma sonunda 3 üye Eğitim-İş Merkez Disiplin Kurulu'nca sendikadan atıldı.

İhraç edilen öğretmenlerden Ayla Salmanlı ise hakkında verilen kararı dikkat çeken bir yöntemle protesto etti. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun Anadolu Meydanı'ndaki mitingine katılan Ayla Öğretmen, ihraç kararının yazılı olduğu karar metnini madalya gibi boynuna astı.

Salmanlı, ihraç kararının Eğitim İş Sendikası'nın tamamının görüşlerini yansıtmadığını ifade etti. Cumhuriyet değerlerine bağlılığını vurguladı.

Diyarbakır'daki ailelerin haklı bir mücadele yürüttüğünü söyleyen Ayla öğretmen, ihraca karşı yargı yoluna gidecek.

HABER: ÇİYDEM DEMİR

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