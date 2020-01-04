İhtisas Mahkemeleri kuruldu

Belirli suçlarda mahkeme süresi kısalacak, seri muhakeme usulü hızlı ve etkin uygulanacak.

Yargı reformunun yasalaşan ilk paketindeki düzenleme olan “Seri Muhakeme Usulü” 1 Ocak 2020 itibarıyla uygulanmaya başladı. Seri muhakeme usulünde cumhuriyet savcısı ile şüpheli ve avukatının kabulüne bağlı olarak dosyalar hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak. Bu sayede cumhuriyet savcıları daha etkin olacak ve mahkemelerin iş yükünü azaltacak.

Uygulamaya koyulan seri muhakeme düzenlemesiyle ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti. HSK, seri muhakemeyi yapacak ihtisas mahkemelerini belirledi. Karar 4 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre, bir asliye ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde ceza muhakemelerine bu mahkeme bakacak. İki veya üç asliye ceza mahkemesi olan yerlerde ise 2 numaralı asliye ceza mahkemesi görevlendirildi.

4 ve üzeri asliye ceza mahkemelerinin bulunduğu yerlerde de 4 numaralı mahkeme davaya bakacak. 50 veya daha fazla asliye ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde ise 4, 5 ve 6 numaralı asliye ceza mahkemeleri görevli olacak.

ulusal.com.tr