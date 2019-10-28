IKBY'den Türkiye ziyareti

Bu hafta, Ankara kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapacak.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani, perşembe günü Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barzani'yi kabul etmesi bekleniyor.

Ankara'ya yapılacak ziyaret öncesi, aynı zamanda Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı olan mevcut Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'ten bir açıklama geldi.

Salih, Washington'un müttefiklerinin, ABD'nin güvenirliği konusunda büyük şüphe duyduğunu söyledi.



ulusal.com.tr