İki askerimizi şehit eden teröristlerin cezası belli oldu

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi olayına karışan tutuklu sanıklar Ahmet Maho, Cengiz Mustafa, Firaz Kilkavi, Hüseyin Kilkavi, İbiş Maho, İdris Mustafa, Mesut Mecit Kilkavi, Muhammed Cafer, Ramadan Hanif Maho, Reşit Maho ve Rezzan Behçet Ahmet ile sanıkların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, bir önceki duruşmada cumhuriyet savcısının verdiği mütalaayı hatırlattı.

Sanıklardan Cengiz Mustafa savunmasında, Afrin'de şehit olan askerlerin cenazesini kaçırdığı iddiasıyla tutuklanan PKK'lı terörist Duzyer Kurdi'yi komşu köylerinde yaşadığı için tanıdıklarını ve onun her şeyi bildiğini savundu.

Kurdi'nin mahkemece dinlenmesini isteyen tutuklu sanık Mustafa, onun ifadelerinin kendilerinin suçsuz olduğunu ortaya çıkaracağını iddia etti.

Diğer sanıklar da Mustafa'nın ifadesine katıldıklarını belirterek Kurdi'nin dinlenmesini talep etti.

Mahkeme başkanın daha önce neden Kurdi ile ilgili bilgi vermediklerini sorması üzerine sanıklar, Kurdi'nin varlığından onunla koğuşta karşılaştıklarında haberdar olduklarını ileri sürdü.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek beraatlarını istedi.

Mahkeme başkanı da sanıkların soruşturması devam eden şüpheli Duzyer Kurdi'den daha önce hiç bahsetmediğini, bu şahısla aynı koğuşta bulunmaları nedeniyle bu aşamadan sonra alınacak beyanın sağlıklı olmayacağını belirtti.

Mahkeme heyeti, Usta ile Muratdağı'nı şehit edilmesiyle ilgili sanıklar Cengiz Mustafa, Firaz Kilkavi, İdris Mustafa, Mesut Mecit Kilkavi, Muhammed Cafer, Ramadan Hanif Maho ve Rezzan Behçet Ahmet'e "nitelikli kasten adam öldürme" suçundan ikişer, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan da birer kez olmak üzere toplam üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanıklardan Ahmet Maho, Hüseyin Kilkavi, İbiş Maho ve Reşit Maho ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Duzyer Kurdi'nin soruşturması sürüyor

Zeytin Dalı Harekatı sırasında 23 Ocak 2018'de Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit olduğu çatışma ve cenazelerinin kaçırılmasıyla ilgili Suriye'de 11 terörist yakalanmış, haklarında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Şehitlerin cenazesini kaçıran ve 20 Kasım'da Suriye'de jandarmanın takibi sonucu yakalanarak getirildiği Hatay'da tutuklanan PKK'lı terörist Duzyer Kurdi ile ilgili soruşturma ise sürüyor.