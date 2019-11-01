İki bacağını vatan için feda etti
Uzman Onbaşı Tarık Cür... Pençe Harekâtında teröristlerin tuzakladığı mayın yüzünden iki bacağını kaybetti. "Vatana canımız feda olsun" diyen Gazi Cür, teröre meydan okudu.
GÜNDEM 01.11.2019, 19:20
Uzman Onbaşı Cür, Pençe Harekâtında teröristler tarafından döşenen mayına basıp yaralandı. İki bacağını kaybetti.
Gazi Cür, tedavisinin ardından önce Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki baba ocağına ardından doğup büyüdüğü Ordu'nun Korgan ilçesine gitti.
Cür, vatanı, milleti, toprağı ve bayrağı için asker olduğunu dile getirdi.
Yüreği vatan sevgisi dolu olan Tarık Cür, bacaklarını kaybettiği için üzgün değil.
Cür ailesi, kahraman evlatlarıyla gurur duyuyor.
Çok zor günler geçirdik diyen anne Hacer Cür, her zaman evladının destekçisi olacağını söyledi.
ulusal.com.tr
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