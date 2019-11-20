İki IŞİD'li terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Hollanda uyruklu iki IŞİD'li teröristin ülkelerine gönderildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında teröristlerin ülkelerine iadelerinin devam edeceğini vurguladı. Sınır dışı edilen iki IŞİD’li kadının Hollanda’da gözaltına alındığı da bildirildi.
Mehmetçiğin operasyonlarıyla yakalanan teröristlerin ülkelerine iadeleri sürüyor.
Türkiye, Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı kapsamında yakalanan IŞİD’lileri, vatandaşı oldukları ülkelere göndermeye başlamıştı.
Mehmetçiğin operasyonu ve İçişleri Bakanlığı’nın çalışmalarıyla teröristler kendi ülkelerine teker teker gönderiliyor. Bu kapsamda 19 Kasım tarihinde Bakanlıktan yeni bir açıklama geldi.
Açıklamada iki Hollanda uyruklu IŞİD militanı kadının sınır dışı edildiği belirtildi. Ayrıca operasyonlarda yakalanan teröristlerin ülkelerine iadelerinin devam edeceği de ifade edildi.
Türkiye’nin sınır dışı ettiği teröristlerin Hollanda Havaalanı’nda gözaltına alındığı öğrenildi. Hollanda Savcılığı’nın yaptığı açıklamada iki IŞİD militanının 22 Kasım’da Rotterdam Mahkemesi’ne sevk edileceği ifade edildi.
ulusal.com.tr
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