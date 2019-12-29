İki yabancı terörist ülkelerine sınır dışı edildi
Türkiye yabancı uyrukları terörsitleri ülkelerine iade etmeye devam ediyor. Sınırdışı edilen Hollanda uyruklu yabancı teröristin ülkesinde gözaltına alındığı bildirildi.
GÜNDEM 29.12.2019, 14:07 29.12.2019, 14:07
Hollanda uyruklu iki yabancı terörist daha ülkelerine iade edildi.
İçişleri bakanlığının duyurusuna göre iki Hollanda vatandaşı havayolu ile ülkelerine gönderildi.
Suriye üzerinden yasadışı yollarla Türkiye'ye geçtiği belirlenen 2 teröristen biri Hollanda'ya iner inmez gözaltına alındı.
28 yaşındaki kadın teröristin, 4 yaşındaki çocuğu ile birlikte Amsterdam Schiphol Havalimanında teslim alındığı belirtildi.
Teröristin 30 Ekim'de Hollanda'nın Ankara Başkonsolosluğuna başvurduğu ifade edildi.
Hollanda Savcılığından yapılan açıklamada çocuğun Esirgeme Kurumuna sevk edildiği kaydedildi.
ulusal.com.tr
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