İki yabancı terörist ülkelerine sınır dışı edildi

Hollanda uyruklu iki yabancı terörist daha ülkelerine iade edildi.

İçişleri bakanlığının duyurusuna göre iki Hollanda vatandaşı havayolu ile ülkelerine gönderildi.

Suriye üzerinden yasadışı yollarla Türkiye'ye geçtiği belirlenen 2 teröristen biri Hollanda'ya iner inmez gözaltına alındı.

28 yaşındaki kadın teröristin, 4 yaşındaki çocuğu ile birlikte Amsterdam Schiphol Havalimanında teslim alındığı belirtildi.

Teröristin 30 Ekim'de Hollanda'nın Ankara Başkonsolosluğuna başvurduğu ifade edildi.

Hollanda Savcılığından yapılan açıklamada çocuğun Esirgeme Kurumuna sevk edildiği kaydedildi.



ulusal.com.tr