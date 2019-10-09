İklim krizi çalıştayı sonuç bildirgesi açıklandı
Tez Koop İş'in düzenlediği, iklim krizinin çalışma yaşamına etkilerinin masaya yatırıldığı çalıştayda sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede iklim değişikliğine yönelik önlemler alınması gerektiği vurgulandı. Uluslararası taraflara ve kurumlara görevler düştüğü belirtildi.
GÜNDEM 09.10.2019, 01:26
Tez-Koop-İş Sendikası’nın Ankara’da düzenlediği ”İklim Krizinin Çalışma Yaşamına Etkileri” başlıklı çalıştayda sonuç bildirgesi açıklandı.
Açıklamayı Prof. Dr. Ali Demirsoy yaptı. Bildirgede iklim krizine karşı önlemler alınması gerektiği belirtildi.
Çalıştayda iklim krizine karşı önlem alınmazsa büyük tehlikelerin meydana geleceği vurgulandı.
Ulusal Kanal’a konuşan Demirsoy, vatandaşları iklim değişikliğine karşı duyarlı olmaya çağırdı.
ulusal.com.tr
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