Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantılarında detaylı şekilde masaya yatırılan kongre sürecinde değişimin en önemli ayağını hangi il başkanlarının değiştirileceği oluşturdu

AKP'de bir daha aday olmayacak il başkanlarının istifa ederek yerlerine yeni isimlerin atama yoluyla getirileceği öğrenildi. İlk etapta 5 ilin il başkanının istifalarını vermeye hazırlandığı kaydedildi. Önümüzdeki dönemde değişecek isimler arasında bazı büyükşehir il başkanlarının da olacağı bilgisi parti kulislerinde yoğun olarak dile getiriliyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantılarında detaylı şekilde masaya yatırılan kongre sürecinde değişimin en önemli ayağını ise hangi il başkanlarının değiştirileceği oluşturdu.



5 İL BAŞKANININ İSTİFASI İSTENDİ



AKP Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın üst yönetimle paylaştığı bilgilere göre ilk etapta 5 ilin il başkanının değiştirilmesi yönünde süreç başlatıldığı öğrenildi. Yozgat il başkanının bu kapsamda istifasını vermeye hazırlandığı kaydedildi.



Star gazetesinin haberine göre, İstanbul ve İzmir’in il başkanlarının da önümüzdeki dönemde değişecek isimler arasında olacağı, parti kulislerinde yoğun olarak dile getiriliyor.



ulusal.com.tr