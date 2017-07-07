Rekabet Kurumu, ilaç devi Roche hakkında soruşturma açtı. Kurum sitesinde yer alan bilgiye göre, soruşturmanın açılmasına neden olan ise bir ecza deposunun yaptığı başvuru oldu. Co-Re-Na Ecza'nın iddiasına göre, Roche, şart koştuğu sözleşmeyi imzalamayan şirkete mal vermedi; başka firmaların da mal vermesine yasakladı.

Konu ile ilgili Kurum sitesinde "Roche Müstahzarları San. A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı" başlıklı açıklamanın devamında şu bilgiler yer aldı: "



Roche Müstahzarları San. A.Ş.'nin, ürün satışında bulunmak için yurtdışına satış yasağı düzenlemesini içeren sözleşmenin imzalanmasını şart koştuğu, bu şartı kabul etmeyen Co-Re-Na Ecza Deposu Dış. Tic. Ltd. Şti.'ye 2010 yılından itibaren mal vermeyi reddettiği, anılan depoya diğer ecza depolarının ROCHE ürünlerini satmasına engel olduğu, bu çerçevede 4 ve 6. maddeleri kapsamında 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiği iddialarını içeren başvuruyu, Danıştay 13. Dairesi’nin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.



Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan önaraştırmada, söz konusu uygulamalar incelenmiş 17.06.2010 tarihinde 10-44/785-262 sayı ile şikayetin reddine ve soruşturma açılmamasına karar verilmişti. Ancak anılan Kurul kararı Danıştay 13. Dairesinin, 16.12.2016 tarih ve 2010/4617 E., 2016/4241 K. sayılı kararı ile iptal edildi.



Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 08.06.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca; Roche Müstahzarları San. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 17-19/306-M sayı ile karar verdi.



Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri; 6. maddesi ise hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır."/Hürriyet



