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İlber Ortaylı'dan 15 Temmuz çıkışı

“15 Temmuz darbe girişimini Kemalist subaylar yaptı” iddiasına değinen Ortaylı “Mesela diyorlar ki bunu Kemalist subaylar yaptı. Ben kemalist subayları tanıyorum, 70 yaşındayım. Ve ömrümün büyük bir kısmında tanıdım" dedi.

İlber Ortaylı'dan 15 Temmuz çıkışı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Habertürk’te yayımlanan Oylum Talu’nun sunuculuğunu yaptığı programa katıldı. 

15 Temmuz darbe girişimini Kemalist subaylar yaptı” iddiasına değinen Ortaylı “Mesela diyorlar ki bunu Kemalist subaylar yaptı. Ben kemalist subayları tanıyorum, 70 yaşındayım. Ve ömrümün büyük bir kısmında tanıdım. Üstteğmen’inden de sınıf arkadaşlarımızdan da. Bizim Mülkiye’den general bile çıktı. Haşmet General bile çıktı. Mülkiye’yi bitirdi tümgenerallikten emekli oldu. Yani hiç benziyor mu acaba Kemalist subaya yakalananlar. Böyle yaygın suratlı bir pilot aklına gelebiliyor mu mesela. Bu atılıyor, bir takım şeyler söyleniyor, gerçekle ilgilisi olmayan. Ya uyduruyorlar ya da hakikaten yanlış bilgi alıyorlar. Hepsinin tahlil edilip çürütülmesi lazım. Öyle kendi kendine ortada bağırarak bu işi ikna edemezsin” dedi.

“O LAFI EDEN…”

Talu’nun 15 Temmuz’un Çanakkale Savaşı’na benzetildiğini hatırlatması üzerine Ortaylı şu ifadeleri kullandı:

“Estağfurullah. Ne ayıp şey. Olur mu? Olmaz. Bu çok önemli bir şey Türkiye’nin demokrasisi için fakat Çanakkale başka bir şey. Hepsinin yerini bilirsen, hepsini yerine koyarsan o zaman değişir tarihe bakışın. Bizde maalesef abartmaya meraklılar. O lafı eden efendi hazretleri biliyorsun Yunanistan alsa daha iyi olurmuş dedi. Ne Yunanistan’ı biliyor ne Yunan tarihini biliyor.”

Etiketler; #ilber ortaylı #15 temmuz
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