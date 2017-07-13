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İlçe savcısı kazada yaralandı

SİVAS’ın Koyulhisar ilçesinde kullandığı otomobilin takla atması sonucu Cumhuriyet Savcısı Osman Küçük (26) yaralandı.

İlçe savcısı kazada yaralandı

Kaza dün gece ilçe merkezinde yaşandı. Savcı Osman Küçük yönetimindeki 58 KC 558 plakalı otomobil, D-100 karayolu Yukarıkale Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına takla attı.

Kazada hafif yaralanan Savcı Küçük Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Savcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu'da hastaneye gelerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. 


Savcı Küçük'ün sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Kaymakam Uzunoğlu kısa sürede taburcu olacağını söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ilçe #savcı #kaza #yaralı #Sivas #koyulhisar #otomobil #takla #cumhuriyet savcısı osman küçük
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