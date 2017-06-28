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İlk başvurular önümüzdeki hafta alınacak

OHAL İşlerini İnceleme Komisyonu Temmuz'un ilk haftası başvurularını almaya başlayacak. Komisyonun belirlenen çalışma usul ve esasları haftaya Resmi Gazete yayımlanacak. Valilikler, ilişik kesen kurumlar ve internet aracılığıyla başvuru alacak komisyon, hakkaniyet ilkesi gereği incelemelerine ilk yayımlanan 667 sayılı kararnameyle başlayacak.

İlk başvurular önümüzdeki hafta alınacak

İlk başvurular önümüzdeki hafta alınacak, incelemeler ilk Olağanüstü Hal Kararnamesi'yle başlayacak.

Haber Türk gazetesinin haberine göre, OHAL İşlerini İnceleme Komisyonu Temmuz ayının ilk haftasında itirazları kabul etmeye başlayacak.

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş başkanlığındaki komisyon çalışma usul ve esaslarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından düğmeye basacak.

Kararnamelerle ihraç edilen ve kurumları kapatılan kişiler komisyona başvurularını valilikler ve ilişik kesen kurumlar aracılığıyla yapacak. Ancak komisyon süreci hızlandırmak için internet sitesi üzerinden de başvuru alacak. Kararname işlemleri nedeniyle idare mahkemelerinde devam eden itiraz yargılamaları dosyaları da bu komisyona gönderilecek.

Komisyonun, hakkaniyet ilkesi gereği Kararnamelerin yayımlanma tarihini dikkate alarak başvuruları inceleyeceği belirtildi. Buna göre ilk incelemeler 667 sayılı OHAL kararnamesiyle başlayacak.

7 üyeli komisyon bünyesinde müfettişler, raportörler, hesap uzmanları, tetkik hâkimleri ve kâtiplerden oluşan 200 kişilik bir ekip görev yapacak. 

Çalışmalarını Ankara'daki Askeri Yargıtay binasında yürütecek komisyona yaklaşık 110 bin başvuru gelmesi bekleniyor.

Komisyonun temiz raporu verdiği kişiler görevlerine geri dönecek, olumsuz yanıt alanlar ise kararı İdare Mahkemelerine taşıyabilecek.  


ulusal.com.tr

Etiketler; #OHAL İşlerini İnceleme Komisyonu #ohal
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