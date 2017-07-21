FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması iddialarına ilişkin Konya merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 206'sı tutuklu 534 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Bin 206 sayfalık iddianamede, örgütün 3. Ana Jet Üs Komutanlığındaki mahrem askeri ünite yapılanması da ortaya çıkarıldı. İlk duruşma 12 Eylül'de görülecek.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ ilgili yürüttüğü soruşturmalar kapsamında hazırlanan iddianame, Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.206'sı tutuklu olmak üzere 534 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, FETÖ'nün askeriye, emniyet, yargı ve eğitim yapılanmasına ilişkin bilgileri kapsıyor.Bin 206 sayfalık iddianamede, alınan ifadeler ve elde edilen bilgilerle örgütün Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığındaki "mahrem askeri ünite yapılanma" şeması çıkarıldı.Buna göre örgütün mahrem ünitesinde görev alacak kişi ile eleman temini "İl eğitim danışmanı" adı verilen örgüt üyesinin yetkisinde bulunuyordu.FETÖ'nün Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığındaki yapılanmasının en tepesindeki sorumluya "Müdür", askeri personelden sorumlu örgüt üyelerine ise "Asker abisi" ya da "Öğretmen" adı verildiği belirlendi.FETÖ'nün TSK ile emniyet yapılanmasının benzerlik gösterdiği özel yapılanmada görevli olanların kod adı kullandığı anlaşıldı.Örgütün mahrem asker abisi olduğu tespit edilen M.U. savcılık ifadesinde Hava Kuvvetleri yapılanmasını n; "Hava kuvvetleri imamı", "Genel müdür", "Müdür", "Müdür yardımcısı", "Öğretmen" ve "Öğrenci" şeklinde sınıflandırıldığını belirtti.İlk duruşma 12 Eylül'de görülecek.