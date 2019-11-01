İlker Başbuğ, AK Partili Belediye'nin etkinliğinde konuştu
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, İstanbul'da "Beyoğlu Sohbetleri" programına katıldı. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'le ilgili konuşan Başbuğ, "Ermeni Soykırımı" yalanına değindi. Osmanlı döneminde yaşananların soykırım olmadığını vurgulayan Başbuğ, Amerika'ya "Siz karar vermede yetkili değilsiniz" diye seslendi.
GÜNDEM 01.11.2019, 14:18 01.11.2019, 21:59
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, İstanbul Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen, "Beyoğlu Sohbetleri" programında konuştu.
İlk kez Ak Partili bir belediyede söyleşiye katılan Başbuğ, "Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet" tarihini anlattı.
Barış Pınarı Harekâtı'na değinen Başbuğ, harekâtın başarısına vurgu yaptı.
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Amerika Temsilciler Meclisi'nin kararını değerlendirdi.
ulusal.com.tr
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