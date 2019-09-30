26'ncı Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, bugün kaybettiğimiz emekli Tümamiral Soner Polat için "Soner Polat, çok değerli bir arkadaşımızdır. Biliyorsunuz, Balyoz komplosuna uğrayan oradan mağdur olan yıllarca cezaevinde kalan ama hiçbir zaman direncini kaybetmeyen mücadele azmini kaybetmeyen, ki biliyorsunuz cezaevinden çıktıktan sonra da maalesef bir hastalıkla tanışan son dönemlerinde de hastalıkla karşı karşıya kaldı. Fakat hep mücadeleye devam etti" dedi

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