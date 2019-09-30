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İlker Başbuğ: Soner Polat Amiralin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim

26'ncı Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, bugün kaybettiğimiz emekli Tümamiral Soner Polat için "Soner Polat, çok değerli bir arkadaşımızdır. Biliyorsunuz, Balyoz komplosuna uğrayan oradan mağdur olan yıllarca cezaevinde kalan ama hiçbir zaman direncini kaybetmeyen mücadele azmini kaybetmeyen, ki biliyorsunuz cezaevinden çıktıktan sonra da maalesef bir hastalıkla tanışan son dönemlerinde de hastalıkla karşı karşıya kaldı. Fakat hep mücadeleye devam etti" dedi

İlker Başbuğ: Soner Polat Amiralin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim

26'ncı Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, bugün kaybettiğimiz emekli Tümamiral Soner Polat için başsağlığı diledi.

Ulusal Kanal özel yayınına katılan İlker Başbuğ, şunları söyledi:

"Soner Polat Amiralin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesine başsağlığı diliyorum. Türk milletine başsağlığı diliyorum. Soner Polat, çok değerli bir arkadaşımızdır. Biliyorsunuz, Balyoz komplosuna uğrayan oradan mağdur olan yıllarca cezaevinde kalan ama hiçbir zaman direncini kaybetmeyen mücadele azmini kaybetmeyen, ki biliyorsunuz cezaevinden çıktıktan sonra da maalesef bir hastalıkla tanışan son dönemlerinde de hastalıkla karşı karşıya kaldı. Fakat hep mücadeleye devam etti. Gerçekten böyle değerli bir arkadaşımızın genç yaşta vefat etmesinden çok büyük bir üzüntü duyuyorum. Soner Polat Amiral, mağduriyetlere uğramasaydı, Deniz Kuvvetleri'ne Türk Silahlı Kuvvetleri'ne büyük ve çok değerli hizmetler vereceğine de inanıyordum. Tekrar ailesine başsağlığı diliyorum. Türk milletine başsağlığı diliyorum."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #ilker başbuğ #soner polat
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