İlker Başbuğ'un dosyası bugün Yüce Divan gündeminde olacak

26'ıncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ üç yıl önce verilen yeniden yargılama kapsamında bugün Yüce Divan huzuruna çıkacak.

Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi Ergenekon kumpas davası için "Örgüt yoktur" kararı vermişti. Kararın içinde Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanması gerektiği de yer almıştı.

Bu kapsamda Yargıtay'ın kararının ardından Ergenekon kumpasına bakan İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi karara uydu. Mahkeme, 2017 yılında Başbuğ'un dosyasını Yüce Divan'a gönderdi. Diğer sanıklar hakkında ise 1 Temmuz 2019'da örgüt yönünden beraat kararı verildi.

Genelkurmay Başkanının görevi nedeniyle yargılanabilmesi için Cumhurbaşkanının onayı gerekiyordu. Aradan geçen yaklaşık 2 yılın ardından onay geldi.

Bu kapsamda Başbuğ Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda yargılanacak. Genel Kurul bugün saat 9:30'da toplanacak.

ulusal.com.tr

