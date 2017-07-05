Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un tutuklanmasını bizzat FETÖ lideri Fethullah Gülen'in istediği ortaya çıktı. 15 Temmuz sonrası ihraç edilen FETÖ'cü polis Yunus Dolar ifadesinde, Başbuğ'un tutuklanması gecikince Gülen'in kızdığını da söyledi. FETÖ'cü Yunus Dolar, Ergenekon davasıyla terör örgütü PKK'yı nasıl ilişkilendirmeye çalıştıklarını da anlattı.

Eski Genelkurmay Başkanının tutuklanmasını bizzat Fettullah Gülen'in istediğini söyledi. Ergenekon kumpasını bir bir anlattı.



15 Temmuz sonrası OHAL kararnamesiyle ihraç edilen eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar'ın ifadesinin yeni ayrıntıları ortaya çıktı.



Dolar, Ankara'dayken Eski Tabip Albay Emin Aydur'un kendisine, "Hoca efendiyi neden kızdırdınız, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u emniyet olarak neden tutuklatmadınız?" dediğini söyledi.



Dolar, o tarihlerde FETÖ lideri Fethullah Gülen'in emniyetten Başbuğ'un tutuklanmasına ilişkin bir talebi olduğunu, gerçekleşmeyince Gülen'in sitemkar mesajlar yolladığını ifade etti.



FETÖ'cü polis Dolar, Gülen'in talebi ile Başbuğ'un tutuklanması arasında geçen zaman içinde delillerin üretildiğini, örgüte yakın basın yayın organlarında kamuoyu oluşturulduğunu belirtti.



Yunus Dolar, Ergenekon kumpas davasıyla PKK'yı nasıl ilişkilendirmeye çalıştıklarını da ifadesinde aktardı. Dolar, Eski Diyarbakır Terörle Mücadele Müdürü Sedat Selim Ay'ın KCK'ya yönelik operasyon başlattığında FETÖ’cülerin baskılarını anlattı. FETÖ'cü İstihbaratçıların Selim Ay'a kumpas talimatı verdiğini, ancak Ay'ın önce reddettiğini sonra kabul ettiğini kaydetti.



Bunun üzerine, FETÖ'cülerin bir silah, bir kroki ve bombayı hedef adreslere koyarak daha sonra aramalarda bulup tutanaklara geçirdiğini beyan eden Dolar, ancak sonradan Selim Ay'ın tutanakları vicdan muhasebesi yaparak değiştirdiğini iddia etti.



ulusal.com.tr