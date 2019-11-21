İlker Başbuğ ve Ekrem İmamoğlu'ndan Yaşar Büyükanıt mesajları

26'ncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hayatını kaybeden Yaşar Büyükanıt için başsağlığı mesajları paylaştı.

İlker Başbuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri’ne uzun yıllar üstün hizmetler veren değerli komutanım Yaşar Büyükanıt’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim.

Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.

Başımız sağolsun."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu paylaşımı yaptı:

"Geçtiğimiz gün son yolculuğuna uğurlanan eşi Filiz Büyükanıt’ın ardından eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Kendisine Allah’tan rahmet, tüm yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum."

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