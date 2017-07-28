Aydınlık Gazetesi'nin “Sıra danışmanlarda” haberi Cumhurbaşkanı danışmanı İlnur Çevik’e soruldu. “Bu habere değerlendirme bile gerekmiyor” diyen Çevik, Aydınlık için “Bunu alışkanlık haline getirdiler” diye yanıt verdi. Haberde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarında da değişikliğe gideceği belirtilmişti.

Aydınlık Gazetesi'nin “Erdoğan danışmanlarını değiştirecek” haberi yaptı, başdanışman İlnur Çevik'i rahatsız etti. “Sıra danışmanlarda” haberde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP teşkilatının yanı sıra danışmanlarda da değişikliğe gideceği belirtildi. Gitmesi muhtemel isimler arasında İlnur Çevik’in ismi de yer aldı.



Odatv, İlnur Çevik’e Aydınlık’ın iddiasını sordu. Çevik, “Buna değerlendirme bile gerekmiyor” ifadesini kullandı. Ancak açıklamalarına devam etti.



Aydınlık’ın yaklaşık bir buçuk ay önce de kendisini hedef aldığını belirten Çevik, “Benimle ilgili ‘Bunu ne zaman göndereceksin Erdoğan’ diye de bir manşet attı. Bunu bir alışkanlık haline getirdiler” diye konuştu.



Çevik, “Sürekli olarak ‘ne zaman bu İlnur Çevik’i atacaksın Erdoğan, ‘ bunu görüyoruz, devamlı okuyorum bunu Aydınlık’ta” ifadesini kullandı.



Aydınlık’la geçmişinin 1979 yılına dayandığını anlatan Çevik, Aydınlıkçıların kendi kendilerine komplo teorileri ürettiğini ileri sürdü.



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